شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تشهد المزيد من التراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في إبريل تحت ضغط نقص حاد في العقارات، وهو ما رفع الأسعار لمستويات قياسية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، الجمعة، إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 2.7% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.85 مليون وحدة الشهر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تبلغ وتيرة المبيعات 6.09 مليون وحدة في إبريل بتعافي نسبته 2%.

وقفز متوسط أسعار المنازل 19.1 في المئة عنه قبل سنة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 341 ألفاً و600 دولار في إبريل. (رويترز)