شكرا لقرائتكم خبر عن موقف صيني جديد يقود «بيتكوين» دون 38 ألف دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض سعر البيتكوين مجدداً، الجمعة، بعد دعوة مكثفة من السلطات الصينية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد التعدين وتداول العملة المشفرة.

وفي بيان صادر عن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه ومجلس الدولة، قالت السلطات إن هناك حاجة إلى تشديد اللوائح لحماية النظام المالي.

وقال البيان، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة بتوقيت الصين، إنه من الضروري «اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين البيتكوين وسلوك التداول، ومنع انتقال المخاطر الفردية إلى المجال الاجتماعي».

وانخفض سعر بيتكوين بأكثر من 6% إلى 37.4 ألف دولار. يأتي ذلك بعد تسجيل العملة ارتداداً يوم الخميس إثر هبوط حاد بلغ 40% خلال تداولات يوم الأربعاء.

وهوت عملة إيثيريوم 11.5% إلى 2477 دولاراً.

ويأتي حديث الصين القاسي بعد يوم واحد فقط من تعهد المسؤولين الأمريكيين بالتشدد مع أولئك الذين يستخدمون البيتكوين لإجراء «نشاط غير قانوني على نطاق واسع بما في ذلك التهرب الضريبي». وقالت وزارة الخزانة إنها ستطلب الإبلاغ عن التحويلات المشفرة التي تزيد عن 10 آلاف دولار، تمامًا كما هو الحال مع النقد.

وقال البيان الصيني «من الضروري الحفاظ على التشغيل السلس للأسهم والديون وأسواق الصرف الأجنبي، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أنشطة الأوراق المالية غير القانونية، ومعاقبة الأنشطة المالية غير القانونية بشدة».

وكجزء من جهوده لتبسيط مساحة العملة الرقمية المزدهرة، كان البنك المركزي الصيني من أوائل البنوك في العالم التي طورت عملتها الرقمية الخاصة المدعومة باليوان. قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس إنه سيصدر قريبًا ورقة تحدد أبحاثه الخاصة في منطقة العملة الرقمية للبنك المركزي.

(وكالات)