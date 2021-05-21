شكرا لقرائتكم خبر عن «أديا» شريك في منصة إندونيسية لاستثمارات الطرق المدفوعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الصندوق السيادي الإندونيسي في بيان، الجمعة، إنه وقع اتفاقاً مع ثلاث شركات أخرى؛ لإقامة منصة استثمار تصل قيمتها إلى 3.75 مليار دولار ستركز على الطرق مدفوعة الرسوم في الدولة الآسيوية. وبيّـن إنه اتفق مع صندوق «كيبيك» للإيداع والتدبير وشركة «أيه.بي.جي» لإدارة الأصول ووحدة لـ«جهاز أبوظبي للاستثمار» (أديا) على إقامة المنصة، التي ستصبح الأولى تحت مظلة الصندوق السيادي منذ إطلاقه في فبراير/شباط.

(رويترز)