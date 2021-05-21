شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعتقل رجلاً «سيئ السمعة» اتصل بالشرطة 27 ألف مرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليون: (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الفرنسية، الجمعة، اعتقال رجل في السابعة والأربعين، معروف بسمعته السيئة، قرب مدينة ليون للاشتباه بمضايقته أفرادها خاصة من النساء، عبر إجرائه 27 ألف اتصال هاتفي بين إبريل/نيسان، ومايو/أيار الجاري.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل أوقف في فندق بضاحية ليون، الأربعاء، وهو «ذو سمعة سيئة للغاية» لدى القضاء بسبب «أفعال مشابهة» ارتكبها في السابق.

وأوضحت الشرطة أنه بين السابع من إبريل/نيسان و18 مايو/أيار، أجرى الرجل هذه الاتصالات بـ14 جهاز شرطة أو درك في فرنسا، وأطلق خاصة تصريحات مسيئة لعناصر النساء، مع توجيه إهانات في بعض الأحيان.

وأحصيت 34 ضحية في المجموع في هذه القضية. وأقر الرجل الأربعيني بأفعاله من دون تفسير دوافعه، ويمثل الجمعة، أمام النيابة العامة في ليون بانتظار الحكم بحقه.