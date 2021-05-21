عذب الكلام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: فوّاز الشعّار

لُغتنا العربية، يُسْرٌ لا عُسْرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطبُ العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكرِ المفتوحةِ على فضاءاتٍ مُرصّعةٍ بِدُرَرِ المَعْرفَةِ. وإيماناً من ”الخليج 365” بدورِ اللغةِ العربيةِ الرئيسِ، في بناءِ ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أم اللغات

مِنْ جميلِ البَلاغةِ، إبداعُ الشَّعَراءِ في الوَصْفِ، يقولُ المتنبّي في وصف المرأة:

كَشفتْ ثَلاثَ ذوائبٍ مِنْ شَعْرِها

في لَيْلةٍ فأَرَتْ لَياليَ أرْبَعا

واسْتقْبلتْ قَمَرَ السّماءِ بوَجْهِها

فأَرَتْنِيَ القَمَريْنِ في وَقْتٍ مَعا

دُرَرُ النّظْم والنّثْر

من كتاب «جواهر الأدب» للهاشمي: «مناظرة بين البرّ والبَحْر»

قالَ البَرُّ لِلْبَحْر: يا صاحِبَ الدَّرّ، ومَعْدِنَ الدُّرّ، أطْرَقْتَ رياضي، ومزَّقتَ قُصوري وأحْواضي، وأغرَقتَ جُثّتي، ودَخَلْتَ جَنّتي، وتلاطمَتْ أمْواجُك على جِنّتي، وأكلتَ جَزائري وجُروفي، وأهْلَكْتَ مَرْعى فَصيلي وخَروفي، وأَهزَلْتَ ثَوْرِي وحَمَلي وفَرسي وجَمَلي، وأجْرَيْتَ سُفُنكَ على أرْضٍ لَمْ تَجْرِ عليْها، ولَمْ تَملْ طَرفُ غُرابِها إليْها. وقدْ تلقّيْتُكَ مِنَ الجَنادل بِصَدْري، وحَملْتُكَ إلى بَرْزَخِكَ على ظْهْري، وقبَّلتُ أمواجَكَ بثَغْري.

فقال البَحرُ: يا بَرُّ، يا ذا البِرِّ، ومَنْبِتُ البُرِّ، هكذا تُخاطبُ ضَيْفَكَ وهو يَخصُّك شِتاءكَ وصَيفَكْ، وقَدْ ساقَني اللهُ إلى أرْضِك الجُرُز، ومَعْدِنَ الدُّر والخُرُز لِأُبْهِجَ زَرْعَها وخَيْلها، وأُخْرِج أبَّها ونَخيلها. وَأُكرِمُ ساكِنَك، وأُنزِلُ البَرَكةَ في أماكِنِك، وأُثبِتُ لك في قَلْبِ أهلك إحْكامَ المَحَبَّة، وأُنبِتُ بكَ لَهُمْ في كُلِّ سُنبُلةٍ مِئةُ حَبَّة، وأُطهِّرَكَ من الأوساخ، وأحمِلُ إلَيْكَ الإبْليز فأطيّبكَ بهِ مِنْ عَرَقِ السّباخ.

من أسرار العربية

فروق لغوية:

بَيْنَ العَهْدِ والوَعْد: العَهْدُ ما كانَ منَ الوَعْدِ، مَقروناً بِشرطٍ، مثل: «إنْ فَعَلْتَ كذا فَعَلْتُ كذا».. والعَهْدُ يَقْتَضي الوفاءَ، والوعدُ يَقْتضي الإيجازَ؛ ويقالُ نَقَضَ العَهْدَ وأخْلَفَ الوَعْدَ.

قال كعب بن زهير:

لشتَّانَ مَنْ يدْعو فيوفي بِعَهْدِهِ

ومَنْ هو للعَهْدِ المُؤكّدِ خالِعُ

بَيْنَ الإطْنابِ والإسْهابِ: الإطْنابُ: بَسْطُ الكَلامِ لتَكْثيرِ الفائدَةِ، وهو ضَرْبٌ منَ البلاغَةِ، أمّا الإسْهابُ فهو ضَعْفٌ. بَيْنَ اللَوْمِ والذّمِّ والعِتابِ والتّثْريب: اللّوْمُ: تنبيهُ الفاعِلِ على مَوْقِعِ الضَّرَرِ في فِعْلِهِ. وقدْ يكونُ على الفِعْلِ الحَسَنِ، كاللَوْمِ على السَّخاء. والذّمُّ لا يكونُ إلّا على القبيحِ. والعِتابُ هو الخِطابُ على تَضْييعِ حُقوقِ المَودّةِ والصّداقةِ، أو تركِ المُساعدة. ولا يكونُ إلّا لِمَنْ لهُ صلةٌ منَ المودّة. أمّا التّثْريبُ فهو التّوبيخُ والتّعْنيفُ، ولا يكونُ إلّا على فِعْلٍ قبيحٍ.

هفوة وتصويب

يقولُ بَعضُهم: «كُلَّما تَعلَّمتُ كُلَّما اسْتَفَدْتُ»، وهي خطأ، والصَّوابُ: «كُلما تعلَّمتُ استفدْتُ»، لأن «كُلَّما» أداةُ شَرْطٍ غيرُ جازمةٍ، مُركّبةٌ مِنْ «كلّ»، و«ما» المصدرية، نائبةً عنِ الظّرْفِ الزّمانيّ في محلّ نَصْبٍ، تُفيدُ التّكرار، ولا يَليها إلّا الماضي شَرْطاً وجواباً، والعاملُ فيها جوابُها، ولا تُكرّر في الجملة، يقولُ المتنبّي:

كُلّما رَحَّبَتْ بِنا الرَّوْضُ قُلْنا

حَلبٌ قَصْدُنا وأنْتِ السّبيلُ

من أمثال العرب

إذا الشَّعْبُ يَوْماً أرادَ الحَياةْ

فلا بُدَّ أنْ يَسْتجيبَ القَدَرْ

ولا بُدَّ للَّيْلِ أنْ يَنْجَلي

ولا بُدَّ للْقَيْدِ أنْ يَنْكَسِرْ

البَيتان لأبي القاسم الشابّي، يؤكّد فيهما أهمّيةَ الإرادةِ، وضرورةَ الإصْرار على التمسُّك بالحقّ والدّفاع عنهُ، مَهما تكنْ الأثمانِ، لأنّ الإرادةَ والإصرارَ يحقّقانِ المستحيلَ، ويضيئانِ عَتْمةَ الليالي الحالكةِ.