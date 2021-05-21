شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان دلما التاريخي يواصل فعاليات دورته الرابعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل مهرجان دلما التاريخي فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات، والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت وذلك بجزيرة دلما في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وانطلق سباق الدراجات الهوائية ضمن النسخة الرابعة من المهرجان الذي يختتم مسابقاته السبت بمشاركة نحو 77 متسابقاً من مختلف الجنسيات.

بلغت مسافة السباق 7000 متر انطلاقا من كورنيش جزيرة دلما قرب الطريق الدائري مروراً بالطبيعة الخلابة التي تمتاز بها الجزيرة وصولاً إلى مطار جزيرة دلما.

حضر التتويج عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والكابتن محمد أحمد البادي مدير الإدارة البحرية لموانئ منطقة الظفرة بموانئ أبوظبي.

وأسفرت نتائج السباق عن فوز صالح عيسى علي علي بوهندي بالمركز الأول وحل في المركز الثاني عبيد حمد المزروعي، فيما كان المركز الثالث من نصيب عبد العزيز أحمد علي جاسم، والمركز الرابع سعود جمعة جاسم والمركز الخامس عبدالله موسى علي الحمادي والمركز السادس إبراهيم خليل الحمادي و المركز السابع محمود أحمد محمود الحوسني والمركز الثامن هاني عكرمة أحمد والمركز التاسع ياسين يوسف علي الحمادي، والمركز العاشر أحمد خليل ابراهيم الحمادي.

وخصصت اللجنة المنظمة لمهرجان دلما التاريخي 20 جائزة قيمة موزعة على المراكز العشرين الأولى في السباق.