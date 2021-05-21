شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهي..وقطر تخسر 11.7 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ، بنسبة 0.17% رابحًا 17.17 نقطة، ليغلق عند مستوى 10339.85 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 28.3 مليار ريال ليغلق عند 9.628 تريليون ريال سعودي، وصعد المؤشر العام لسوق مسقط، بنسبة 0.86% رابحًا 32.817 نقطة، ليغلق عند مستوى 3868.09 نقطة، وربح رأس المال السوقي 16.1 مليون ريال ليغلق عند مستوى 21.163 مليار ريال.

فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 2.11% خاسراً 230.19 نقطة ليغلق عند مستوى 10695.05 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 11.7 مليار ريال ليغلق عند مستوى 622.1 مليار ريال، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت.

وعقدت بورصات الخليج، 4 جلسات خلال الأسبوع الجاري، بسبب تعطلها يوم الأحد الماضي بسبب أجازة عيد الفطر المبارك.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.17% رابحًا 17.17 نقطة، ليغلق عند مستوى 10339.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليار سهم بقيمة 32.1 مليار ريال عبر تنفيذ 1.6 مليون صفقة، وخسر رأس المال السوقي 28.3 مليار ريال ليغلق عند 9.628 تريليون ريال سعودي.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة السعودية سهم "العبد اللطيف" بنسبة 21.32%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 7.81%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 7.64%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 8.92%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 9%، ثم سهم "الاستثمار" بنسبة 8.54%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.





بورصة مسقطوصعد المؤشر العام لسوق مسقط، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.86% رابحًا 32.817 نقطة، ليغلق عند مستوى 3868.09 نقطة، وبلغ حجم التداول 97 مليون سهم، بقيمة 16.7 مليون ريال، وربح رأس المال السوقي 16.1 مليون ريال ليغلق عند مستوى 21.163 مليار ريال.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة ببورصة مسقط، سهم "الأنوار للسيراميك" بنسبة 36%، ثم سهم "بنك ظفار الدولية" بنسبة 10.19%، ثم سهم "مسقط للتأمين" بنسبة 9.71%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم "فولتامب للطاقة" بنسبة 6.45%، ثم سهم "الأسماك العمانية" بنسبة 5.81%، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 4.55%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 2.11% خاسراً 230.19 نقطة ليغلق عند مستوى 10695.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 786.7 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال عبر تنفيذ 45.7 ألف صفقة، وتراجع 35 سهماً، وارتفع 12 سهماً، واستقر سهم وحيد، وخسر رأس المال السوقي 11.7 مليار ريال ليغلق عند مستوى 622.1 مليار ريال.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 4.51%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.2%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.21%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.69%ـ 0.67%، على التوالي.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحًا 11.32 نقطة ليغلق عند مستوى 6290.33 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.51% رابحًا 34.38 نقطة ليغلق عند مستوى 6824.81 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.80% خاسرًا 42.32 نقطة ليغلق عند مستوى 5251.86 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% خاسرًا 13.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5469.95 نقطة.

وبلغ حجم التداول خلال تعاملات الأسبوع نحو 2.1 مليار سهم بقيمة 310.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 71.9 ألف صفقة.