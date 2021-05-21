شكرا لقرائتكم خبر عن فندق وألعاب جديدة وأول أفعوانة خشبية في «دبي باركس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قال رامي مشيني، نائب رئيس قسم المبيعات والتسويق والشراكات الاستراتيجية، «دي إكس بي إنترتينمينتس» إن «دبي باركس آند ريزورتس» تستعد لإطلاق أول فندق ليجولاند في الشرق الأوسط، كما تعتزم إضافة المزيد من الألعاب الجديدة خلال النصف الثاني من العام الجاري من بينها أول أفعوانية خشبية في المنطقة يمتد مسارها بطول أكثر من 1 كيلومتر ليحطم المنتزه بذلك الرقم القياسي العالمي الثاني لهذا العام.

وأضاف مشيني لـ ”الخليج 365” على هامش سوق السفر العربي إن فندق «ليجولاند» الجديد الذي يضم 250 غرفة عائلية سوف يرفع إجمالي عدد الغرف الفندقية المتوفرة في الوجهة الترفيهية إلى 1300 غرفة، وذلك إلى الفندقين الحاليين وهما فندق «لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس أوتوغراف كوليكشن»، وفندق «روڤ آت ذي بارك».

أطول أرجوحة دوّارة

وأوضح مشيني أنه تم إعادة افتتاح «بوليوود باركس دبي» خلال العام الحالي مع إضافة تسع ألعاب ترفيهية جديدة كلياً ليصل عدد الألعاب الإجمالي في المنتزه إلى 17 لعبةً، بما فيها «بوليوود سكاي فلاير»، أطول أرجوحة دوّارة في العالم بارتفاع 460 قدماً. كما سيتم توسيع منطقة «لايونزجيت» في طموشنجيت دبي «خلال النصف الثاني من العام الجاري عبر إضافة أفعوانيتين جديدتين بتصميم مستوحى من الفيلمين الشهيرين «جون ويك» و«ناو يو سي مي».

وأكد أن «دبي باركس آند ريزورتس»، تلتزم بتقديم الجديد والمبتكر في عالم الترفيه مع إطلاق تجارب ستنقل المنتزهات الترفيهية في المنطقة إلى آفاق جديدة. وتأتي هذه الخطط في توقيت مثالي مع عودة الحياة إلى طبيعتها في دبي وإمكانية التنقل بحرية أكبر وتراجع قيود السفر حول العالم. ونحن في غاية الحماس لإطلاق ألعاب هي الأولى من نوعها في العالم، مع وجهة فندقية استثنائية للعائلات هذا العام، لنتطلع معاً نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

أول أفعوانية خشبية

ويواصل منتزه بوليوود باركس دبي، تعزيز مكانة «دبي باركس آند ريزورتس» كأكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، إذ يواصل عامه الحافل ليحطم الأرقام القياسية مع إطلاق أول أفعوانية خشبية في المنطقة في وقت لاحق هذه السنة. حيث يمتد مسارها بطول أكثر من كيلومتر واحد، وسرعة قصوى تصل إلى 88 كيلومتر في الساعة، مع هبوط يستغرق 33 ثانية من انعدام الوزن وتفوق أي أفعوانية من نوعها في العالم، ليحطم المنتزه بذلك الرقم القياسي العالمي الثاني لهذا العام. وتستكمل هذه اللعبة الخطوات التي بدأتها الوجهة في يناير الماضي مع انطلاقتها الجديدة برفقة مجموعة من العروض التي تشمل «بوليوود سكاي فلاير»، الأرجوحة الدوّارة الأطول في العالم على ارتفاع 460 قدماً، و9 ألعاب ركوب جديدة ووجهات ترفيهية وتجارب المأكولات والمشروبات وخيارات التسوق.

«موشنجيت دبي»

ويقدم «موشنجيت دبي»، مستويات جديدة كلياً لزواره هذا العام، مع أول أفعوانية في العالم مستوحاة من أجواء فيلم «جون ويك»، بالإضافة إلى لعبة السيارة الأفعوانية الدوارة الأسرع في العالم التي تستند إلى سلسلة أفلام «ناو يو سي مي». وسينجح منتزه «موشنجيت دبي» بفضل هذه الإضافات في تحقيق رقم قياسي على مستوى منطقة الشرق الأوسط لاحتضانه أكبر عدد من ألعاب الركوب الأفعوانية ضمن مُنتزه واحد مرسخاً مكانته بين عشاق المغامرة.