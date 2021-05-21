شكرا لقرائتكم خبر عن أدنى مستوى لثقة المستهلك التركي منذ سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال معهد الإحصاءات التركي، الجمعة «إن ثقة المستهلكين هوت إلى 77.3 نقطة في مايو/ أيار من 80.2 في إبريل/ نيسان، مسجلة أدنى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2020 عقب «إغلاق شامل» لسبعة عشر يوماً، بسبب تنام في إصابات فيروس كورونا.

وارتفع المؤشر لثلاثة أشهر متتالية حتى مارس/ آذار، عندما لامس ذروته منذ أغسطس/ آب 2018، ثم تراجع في إبريل/ نيسان. وكانت الثقة هوت العام الماضي بعد أن تسببت إجراءات مكافحة الجائحة بتوقف شبه تام للنشاط الاقتصادي. وتشير أي قراءة دون الـ100على مؤشر الثقة إلى نظرة مستقبلية متشائمة، وأعلى منها إلى تفاؤل. (رويترز)