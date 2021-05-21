شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنفيذي جديد في «أدنوك للتوزيع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن تعيين المهندس بدر سعيد اللمكي في وظيفة الرئيس التنفيذي للشركة، حيث سيتولى مهامه اعتباراً من 27 مايو/ أيار الجاري.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة «أدنوك للتوزيع» في بيان نشرته الشركة على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدني الترحيب بانضمام الأخ المهندس بدر اللمكي الذي يمتلك خبرة متميزة كرئيس تنفيذي متمرس حقق نجاحاً في كل المواقع القيادية التي شغلها مؤخراً، حيث ينضم إلى «أدنوك للتوزيع» فيما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الذكي، مع التركيز على تقديم أفضل خدمات التزود بالوقود لعملائنا وتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا».

هذا وسيحل المهندس اللمكي محل أحمد الشامسي، بينما أعرب مجلس إدارة الشركة عن الشكر والتقدير للجهود المخلصة التي بذلها الشامسي خلال فترة عمله في «أدنوك للتوزيع».