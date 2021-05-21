شكرا لقرائتكم خبر عن سندات بـ 750 مليون دولار لـ«الإمارات دبي الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «رويترز» نقلاً عن وثيقة لأحد البنوك أن بنك الإمارات دبي الوطني أطلق سندات إضافية من المستوى الأول بقيمة 750 مليون دولار عند 4.25%.

وأظهرت وثيقة، الخميس أن السندات الإضافية من المستوى الأول غير قابلة للاستدعاء قبل ست سنوات. وتلقى البنك طلبات تزيد على 1.6 مليار دولار أي أكثر من ضعف المطلوب. ووفقا للوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية، تقلص السعر الاسترشادي النهائي إلى ما بين 4.25 بالمئة و4.375 بالمئة من سعر استرشادي أولي عند نحو 4.5 بالمئة، وستسعَر السندات في هذا النطاق. (رويترز)