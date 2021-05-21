شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة و"الداو جونز" يوسع مكاسبه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة ووسع داو جونز مكاسبه أعلى 34 ألف نقطة مدعوما بأسهم قطاعات مختلفة.



هذا، وقد تلقت أسهم بعض الشركات المرتبطة أداء البيتكوين دعما من انتعاش أداء العملة الرقمية اليوم وارتفاعها أعلى 40 ألف دولار.



يأتي ذلك مع متابعة الأسواق للبيانات الاقتصادية الصادرة والوقوف على أداء سوق العمل الأمريكي ومعدل التضخم ومدى اقترابه من المستهدف.



كان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر هذا الأسبوع قد أظهر مناقشات مقترحة بين الأعضاء في اجتماع أبريل/نيسان تتعلق بتعديل برنامج مشتريات الأصول والتي تقدر بنحو 120 مليار دولار شهريا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 233 نقطة) إلى 34317 نقطة، كما صعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 4176 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 13560 نقطة.