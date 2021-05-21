شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل نزيف الخسائر ويتراجع أدنى 2900 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ليواصل المعدن الصناعي نزيف الخسائر.



هذا، وقد أعلن اتحاد عمال المناجم في تشيلي رفض العروض المقدمة من مجالس إدارات شركات صناعة التعدين في البلاد فيما يتعلق بتعديل العقود والأجور مما زاد المخاوف بشأن دخولهم في إضراب شامل وتضرر إمدادات المعادن، ومن بينها البلاديوم.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.02 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



وتتواصل الجهود على مستوى العالم لمكافحة فيروس كورونا، وذلك مع نجاح عدة اقتصادات كبرى في السيطرة على تفشي المرض، وهو ما يعني عودتها للتعافي التدريجي والنمو.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 2820.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2878 دولارا في حين سجل أقل سعر عند 2804 نقاط.