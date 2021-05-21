رئيس مجلس ادارة جمعية تحسين بيئة العمل دينا الوهيب: الجائحة فرصة لاعادة ضبط بيئة العمل بشكل صحيح

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت رئيس مجلس ادارة جمعية تحسين بيئة العمل (تحت الاشهار) و مستشار نفسي تنظيمي دينا الوهيب ، ان جائحة كورونا تعتبر فرصة لاعادة ضبط بيئة العمل بشكل صحيح.

واضافت الوهيب في تصريح صحفي ان الكويت بدأت تدريجيا في تخفيف عمليات الإغلاقات ، مشيرة الى انه بدا واضحا ان القلق بشأن الآفاق االتنظيمية والصحة النفسية العامة للمجتمع الكويتي يزداد حدة.

واكدت الوهيب ان الحكومة اذا لم تلتفت الى صحة الموظفين النفسية وطرق واساليب العودة الصحيحة للعمل مع وضع معايير جديدة سوف يكون هناك عواقب خطيرة طويلة الأمد على النمو الاقتصادي والتطوير المؤسسي، ومعدلات التحفيز الفردي للموظف.

واشارت الى انه لتحقيق نتيجة أفضل، يجب على الحكومة أن تعمل بشكل مشترك وسريع لإصلاح جميع الجوانب المجتمعية والاقتصادية والتنظيمية وظروف العمل.

ولفتت الى ان التغييرات السريعة التي شهدتها الكويت استجابة للجائحة تثبت أن إعادة ضبط الاسس التنظيمية للمؤسسات اصبح أمر ممكن ، موضحة ان الجائحة اظهرت مدى السرعة التي يمكننا بها إجراء تغييرات جذرية في أنماط حياتنا. وقالت : يمكن اعتبار ذلك فرصة للكويت لتمكين التحول من الثقافة التنظيمية التي تتمثل في الحضور والانصراف وساعات العمل في المكاتب كعلامة على الالتزام والإنتاجية، إلى ثقافة يمنح من خلالها الموظفون المزيد من الحرية حول وقت ومكان العمل طالما يتم تحقيق الأهداف الرئيسية للعمل.

وزادت قائلة : كان هناك تحول كبير نحو آليات العمل والعمل من المنزل فعلى سبيل المثال، كان العمل من المنزل أقل شيوعا في كثير من القطاعات ومن المثير للاهتمام أنه حتى في القطاعات التي قد يبدو فيها العمل المنزلي غير محتمل، ومع ذلك، فإن التحول نحو العمل من المنزل اصبح ممكنا .

ونوهت الى انه قد وفرت فرصة فريدة لفهم كيفية أن العمل من المنزل قد غير تصورات الناس ومواقفهم تجاه العمل المنزلي والعمل المرن بشكل عام.

واوضحت ان على الصعيد الدولي، تجري البلدان دراسات استقصائية للحصول على رؤى عن كيفية تغير العمل والحياة المنزلية طوال فترة الإغلاق وكيف يمكن أن يكون لهذه التغييرات تأثير عميق على مستقبل العمل. في الكويت، نحن بحاجة إلى إجراء دراسات لتوفير مؤشرات للمنظمات وصانعي السياسات لفهم أفضل وبالتالي التكيف مع السياق المتغير لسوق العمل وتفضيلات الموظفين في المستقبل.

وبينت ان الحكومة لم تولي أي اهتمام للأمهات العاملات، فالعديد من النساء يعملن في وظائف مزدوجة بين العمل والتعليم المنزلي طوال فترة الجائحة مما حد من قدرتهن على العمل وتعاني كثير منهن من مشاعر الصراع والإجهاد، لا سيما بعد إغلاق المدارس ، وقد نشهد ارتفاعا في عدد النساء اللاتي يخرجن من سوق العمل في المستقبل القريب، فضلا عن تزايد عدد النساء غير القادرات على التنافس مع أقرانهن من الرجال في مكان العمل بسبب الأعباء الإضافية التي تعرضن لها.

وقالت : لذلك ينبغي على الحكومة زيادة الدعم لهن، بما في ذلك توفير المزيد من الحماية القانونية للعاملات اللائي يضطلعن بمسؤوليات الرعاية، وزيادة الحماية لحياتهن المهنية، وتشجيع برامج الصحة النفسية في مكان العمل على ضمان قدرتهن على العودة إلى العمل، مع الحفاظ على اختيارهن إذا قررن العمل من المنزل.

ولفتت الى ان الكويت كدولة نامية يجب أن تدرك أهمية أن يكون للأمهات العاملات خيار ومرونة ساعات العمل ومكان العمل، دون وصمة العار او التفكير التقليدي بان العمل من المنزل غير مجدي او غير منتج.

وزادت : هذه الخطوة ستكون لها تأثير إيجابي على المجتمع الكويتي، حيث ان يكون تربية الأطفال بإشراف الأم، لا حاجة إلى الراتب يقلل من تربية مولود جديد، وتأثير أكثر إيجابية على الاستمرار في القيام بدورهن في العمل وإدارة مهنة تؤدي إلى صحة عقلية ونفسية أفضل للأم والأسرة.

يجب ان نبدأ في تحقيق التغييرات في مكان العمل كإعادة ضبط للثقافة التنظيمية لمواكبة التطور الذي رأيناه في جميع أنحاء العالم.