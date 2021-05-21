شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة الموافق 21-5-2021، أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، حيث استقر 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر 1 ريال سعودى لـ ين يابانى 28.99 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.04 ين يابانى.

وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.99جنيه للشراء، و19.19جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.06جنيه للشراء، و19.19جنيه للبيع، أما فى "البنك التجارى الدولى cib" سجل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.58 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.99 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.04 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما عن أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 226.64 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 226.64 ريال بما يعادل 60.43$ سعر الذهب عيار 22بنحو 207.76 ريال بما يعادل 55.40$ سعر الذهب عيار 21بنحو 198.32 ريال بما يعادل 52.88$ سعر الذهب عيار 18بنحو 169.98 ريال بما يعادل 45.32$ سعر الذهب عيار 14بنحو 132.21 ريال بما يعادل 35.25$ سعر الذهب عيار 12بنحو 113.32 ريال بما يعادل 30.22$ سعر أوقية الذهببنحو 7,049 ريال بما يعادل 1,879$ سعر جنيه الذهببنحو 1,587 ريال بما يعادل 423.03$ سعر كيلو الذهببنحو 226,643 ريال بما يعادل 60,431$