الاقتصاد

أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. البلطي المزارع يتراوح بين 18-23 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة  21-5-2021  وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة حيث تتراوح  أسعار السمك البلطي المزارع 1 بين 21-23 جنيها للكيلو، و البلطي المزارع 2 بين 18-20  جنيها للكيلو. ة

 

وسجل   البلطي الأسواني  17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي  30 - 110 جنيها للكيلو،واستقرت أسعار البربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، و سعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

 

واستقرت  أسعار السمك البورى 1، 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة الي السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو،. وتراوحت أسعار القرميط شيلان، 10 - 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، " 1 " 70-100 للكيلو ، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.  

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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