شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 21-5-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 21-5-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.99جنيه للشراء، و19.19جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.06جنيه للشراء، و19.19جنيه للبيع، أما فى "البنك التجارى الدولى cib" سجل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وذلك لعد وجود تعاملات بالبنوك المصرية اليوم نظرا لاجازتهم الرسمية المقررة يومى الجمعة والسبت.

وفى سياق متصل سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقراره أمام الجنيه فى البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.06 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.99 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.99 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك مصر 18.99 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك البركة 19.09 جنيه للشراء.

19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.02 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.02 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.03 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.98 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.