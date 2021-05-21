شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 21-5-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلي المصري عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر فى بنك "مصر" عند 4.16 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية اليوم نظرا لاجازتهم الرسمية المقررة يومى الجمعة والسبت.

وفى سياق متصل استقر سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 18.99جنيه للشراء، و19.19جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.06جنيه للشراء، و19.19جنيه للبيع، أما فى "البنك التجارى الدولى cib" سجل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.16 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.