شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر بفعل احتمالات عودة الصادرات الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة بعد هبوطه فى وقت سابق من السوق الأوروبية لأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، يدعم هذا الارتفاع هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،لكن الأسعار بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ، بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض فى السوق ، مع تزايد احتمالات عودة الصادرات الإيرانية ، عقب حدوث تقدما فى محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.75% إلى مستوي 63.00$ ، من مستوى الافتتاح عند 61.92$، وسجل أدنى مستوي عند 61.58$ الأدنى منذ 26 نيسان/أبريل الماضي ، وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 66.08$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 65.20$ ، وسجل أدنى مستوي عند 64.60$ الأدنى منذ 26 نيسان/أبريل.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.3% ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

انخفض الدولار الأمريكي يوم الجمعة لأدنى مستوى فى أربعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يدعم ارتفاع أسعار السلع المقومة بالعملة الأمريكية ، إذ يجعلها ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار النفط لا تزال منخفضة حتى الآن بمتوسط 4.5% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ، بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض فى السوق ، مع تزايد احتمالات عودة الصادرات الإيرانية.

قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني" إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن فى بلاده ،عقب التوصل لاتفاق أساسي فى محادثات فيينا ، ولم يتبقي سوي قضايا ثانوية.

وتجري إيران والقوي العالمية محادثات منذ نيسان/أبريل الماضي ، بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني ،وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي الذي يقود المفاوضات إنه واثق من التوصل لاتفاق جديد.

وكان الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قد انسحب من اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 ،وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وقال بنك "جي بي مورجان" إن زيادة الإنتاج والصادرات الإيرانية أكثر من المتوقع ستكون عاملا سلبيا أخر تضاف على العوامل الأساسية أخرى تعوق ارتفاع أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل.

ويتوقع البنك الأمريكي إن يرتفع إنتاج النفط الخام فى إيران إلى 3.2 مليون برميل يوميا فى كانون الأول/ديسمبر القادم من 2.8 مليون برميل يوميا فى الربع الأول من هذا العام ، ويصل إلى 4.2 مليون برميل يوميا فى أوائل عام 2023.