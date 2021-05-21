شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 4 أشهر قبل بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع انحسار تأثير محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، حيث تنتظر الأسواق المزيد من الأدلة حول اكتساب التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة زخما قويا ، يجبر فعليا المركزي الأمريكي البدء فى تقليص مشتريات السندات شهريا ،يأتي هذا قبل صدور بيانات القطاعات الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو.

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 89.65 نقطة الأدنى منذ 7 كانون الثاني/يناير الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.77 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.87 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، مستأنفا خسائره التي توقف فى اليوم السابق ضمن عمليات التقاط الأنفاس.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فمؤشر الدولار الأمريكي منخفضا بنسبة 0.9% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة.

كشفت محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الذي نشر يوم الأربعاء أن هناك حديثا عن تقليص مشتريات السندات أكثر مما كان متوقعا فى الأسواق.

قال العديد من صانعي السياسة النقدية الأمريكية إن النقاش حول تقليل وتيرة شراء السندات سيكون مناسبا فى مرحلة ما إذا استمر التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة فى اكتساب الزخم.

وكانت تلك الإشارة مستبعدة لحد ما ، بالنظر إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" عقب اجتماع 27-28 نيسان/أبريل الماضي ،والتي أكد خلالها إن الوقت لم يحن بعد لبدء مناقشة أي تغيير فى السياسة النقدية.

ينتظر المستثمرين المزيد من الأدلة حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة المقرر صدورها يوم 3 حزيران/يونيو المقبل ،والتي إن جاءت قوية سوف تبدأ الأسواق فى الاستعداد للحصول على إشارة محددة من قبل الاحتياطي الاتحادي حول تقليص برنامج شراء السندات خلال اجتماعه القادم ،وتقليص السندات خطوة تأتي قبل التفكير فى رفع أسعار الفائدة.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي ، توضح تلك البيانات مدي تحسن نمو الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الثاني من هذا العام.

وتصدر بحلول الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أيار/مايو المتوقع مستوى 60.0 نقطة من مستوى 60.5 نقطة فى نيسان/أبريل ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 64.3 نقطة من 64.7 نقطة الشهر السابق.