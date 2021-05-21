شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فورد (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتخلص السهم من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.14% بما يعادل 0.38 نقطة ليستقر على سعر 12.49 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.14، ليستهدف مستوى المقاومة 13.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد