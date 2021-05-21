شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل – 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جنرال إليكتريك (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.23% بما يعادل -0.03 نقطة ليستقر على سعر 13.06 دولار.

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.50، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 12.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط