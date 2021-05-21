شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.04% بما يعادل -0.02 نقطة ليستقر على سعر 55.51 دولار، وذلك بضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 54.50، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 49.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط