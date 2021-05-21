شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.39% بما يعادل 1.40 نقطة ليستقر على سعر 359.78 دولار، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 355.75، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 376.65.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد