شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هوم ديبوت (HD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وقد جاء ارتفاع السهم نتيجة اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.46% بما يعادل 1.45 نقطة ليستقر على سعر 315.90 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 319.08، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 345.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه