شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تفتتح هذا الصيف أول متجر حقيقي لبيع منتجاتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «جوجل» عزمها افتتاح أول متجر غير افتراضي لها في نيويورك هذا العام، ما يتيح للشركة العملاقة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لتعزيز قدرتها على منافسة «آبل» في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية.

وسيحمل المتجر اسم «جوجل ستور» ويفتتح هذا الصيف في منطقة تشيلسي، حيث توجد أصلاً مكاتب كبيرة يتردد عليها موظفو «جوجل».

وأوضح نائب رئيس «جوجل» جايسون روزنتال في مقالة على مدوّنة أن «الزبائن سيتمكنون من التجول في متجر وشراء مجموعة واسعة من منتجات جوجل، من هواتف بيكسل إلى منتجات نيست وأجهزة فيتبيت أو بيكسل بوكس وغيرها الكثير».

وأضاف: «سيكون في وسعهم أيضاً التسوق عبر الإنترنت من خلال جوجل ستور.كوم وتَسَلُّم طلباتهم في المتجر».

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتطلع الشركة العملاقة صاحبة محرك البحث الشهير إلى منافسة «آبل» في بيع الأجهزة المعلوماتية، من الهواتف الذكية إلى منظمات الحرارة وأجهزة كشف الدخان.

وتعتزم «جوجل» كذلك الإفادة من مبيعات الأشياء المتصلة بالإنترنت المخصصة للأنشطة البدنية من إنتاج شركة «فيتبيت» التي اشترتها «جوجل» في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وتُصرِّف «آبل» جزءاً كبيراً من أجهزة «آي فون» و«آي باد» و«ماك بوك» التي تنتجها من خلال مبيعات شبكة متاجر «آبل» العالمية التي تضم أكثر من 500 فرع في 25 دولة.

إلا أن «مايكروسوفت» أعلنت في المقابل العام الفائت عن الإغلاق الدائم لكل متاجرها تقريباً، وباتت معظم مبيعاتها حالياً عبر الإنترنت. (أ ف ب)