شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 21-5-2021، فى البنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 49.12 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 49.12 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية للبنوك.

وفى سياق متصل سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر اليوم، استقراراً وبلغ سعر الدولار 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف "الجنيه الإسترلينى" أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 22.01 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.89 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.12 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.12 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.93 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.11 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.87 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.48 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.