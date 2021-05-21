ارتفاع أسهم أوروبا واليابان على خطى «وول ستريت»

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الجمعة قبيل صدور بيانات أنشطة الشركات، وصعد سهم ريتشمونت السويسرية للمنتجات الفاخرة بعد أن اقترحت زيادة توزيعاتها النقدية لمثليها.

وشملت المكاسب قطاع صناعة السيارات أيضا.

صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة في المعاملات المبكرة، لكن الأسهم البريطانية واجهت صعوبات رغم قفزة فاقت التوقعات في مبيعات التجزئة.

وزاد سهم ريتشمونت، صانعة منتجات كارتييه، 5.7 بالمئة مع ارتفاع صافي الربح بمقدار الثلث في السنة المالية 202021 واقتراحها مضاعفة التوزيعات.

وتقدم سهم بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارات 1.2 بالمئة بعد أن قالت إنها ستجنب مليار يورو (1.2 مليار دولار) لتغطية غرامات أوروبية متوقعة في مزاعم تواطوء مع المنافسين، وهو مبلغ أقل مما كان متوقعا.

ونزل سهم لوفتهانزا 6.1 بالمئة بعد أن باعت عائلة تيله، ثاني أكبر مساهم في شركة الطيران الألمانية، أكثر من نصف حصتها.

الأسهم اليابانية

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة، الجمعة، إذ حدا إقفال قوي للسوق الأمريكية المستثمرين إلى المراهنة على أسهم النمو الزهيدة، بينما تدعمت المعنويات أكثر باستقرار أسعار الفائدة الأمريكية.

وتقدم المؤشر نيكاي القياسي 0.78 بالمئة ليغلق على 28317.83 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.46 بالمئة مسجلا 1904.69 نقطة.

وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث لدى تشيباجين لإدارة الأصول، «بدأ المستثمرون يشعرون بالراحة حيال المراهنات بعد أن أصبحت أسعار الأسهم رخيصة نسبيا. وصعود ناسداك خلال الليل واستقرار أسعار الفائدة الأمريكية عززا المعنويات.»

وارتفعت أسهم فاست للتجزئة، المعروفة بعلامة الملابس أونيكلو، 1.09 بالمئة، بينما صعد سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 1.31 بالمئة. وقفز سهم أوليمبس للأجهزة الطبية 2.05 بالمئة.

وزاد سهم تاكيدا للصناعت الدوائية 1.44 بالمئة بعد تقرير بأن مودرنا تدرس تصنيع لقاح كوفيد-19 في اليابان. وتولت تاكيدا استيراد اللقاح واستخراج الموافقات التنظيمية عليه من وزارة الصحة اليابانية التي أقرته اليوم.

في المقابل، انخفض سهم إنبكس، أكبر مستكشف ياباني للنفط والغاز، 3.86 بالمئة، متصدرا الخسائر على نيكي بالنسبة المئوية، مع هبوط أسعار النفط هبوطا حادا أمس الخميس، عندما قال دبلوماسيون إن هناك تقدما صوب اتفاق لرفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

وفقد سهم منافستها شركة اليابان للتنقيب عن البترول 3.19 بالمئة.

(تغطية صحفية جونكو فوجيتا إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)