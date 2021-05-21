شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة.. حوافز مالية مقابل تلقي لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

تنضم مزيد من الولايات الأمريكية إلى أوهايو في تقديم حوافز مالية لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لوباء «كوفيد-19»، في مسعى لتعزيز حملة تطعيم بطيئة. وأعلن حاكم أوهايو، مايك ديواين، قبل أسبوع، أن خمسة بالغين ممن يتلقون اللقاح سيربحون مليون دولار لكل منهم، في يانصيب أطلقته الولاية تحت شعار «تلقيح مليون» شخص.

وكشفت ولاية ماريلاند (شرق) بدورها، الخميس، عن برنامج يانصيب يقدم مليوني دولار للأشخاص الذين يتلقون جرعات اللقاح. وقال حاكم ماريلاند لاري هوجان: «الهدف هو إقناع الأشخاص المترددين، أو الذين لم يفكروا في الأمر».

وتلقى نحو 67 في المئة من سكان ماريلاند ممن تفوق أعمارهم 18 عاماً، جرعة أولى من اللقاح على الأقل، بحسب أرقام رسمية.

واعتباراً من، الثلاثاء، سيختار يانصيب ماريلاند بشكل عشوائي شخصا يومياً من قائمة بالأشخاص المطعمين، سوف يربح جائزة قيمتهاً 40 ألف دولار.

وستجرى 40 عملية سحب في غضون 40 يوماً لاختيار الفائز بـ40 ألف دولار، فيما يجري سحب نهائي في 4 يوليو/ تموز في يوم الاستقلال الأمريكي، على جائزة 400 ألف دولار.

وفي نيويورك، أعلن الحاكم، أندرو كومو، عن برنامج يقدم بطاقات يانصيب فوري للأشخاص بعمر 18 عاماً وما فوق، ممن يتلقون اللقاح. وقال كومو: «نعلم أن عمليات التلقيح ضرورية للقضاء على كوفيد-19 نهائيا». وأضاف: «هذا البرنامج الجديد سيعرض حوافز أكبر لأهالي نيويورك لتلقي اللقاح بتقديم بطاقة يانصيب فوري يصل فيها الربح إلى 5 ملايين دولار».

وقرابة 63 في المئة من أهالي نيويورك تلقوا جرعة أولى على الأقل من لقاح «كوفيد-19». وأعلن الرئيس جو بايدن عن هدف تلقيح 70 في المئة على الأقل من الأمريكيين بحلول الرابع من يوليو/ تموز. لكن وتيرة التلقيح تباطأت بعد بداية سريعة، وتبحث السلطات المحلية والفيدرالية وعلى مستوى الولايات، عن سبل لزيادة أعداد الملقحين وضمت جهودها في بعض الأحيان إلى مطاعم ومؤسسات تجارية أخرى. ومن بين الحوافز تقديم مشروبات وحلوى الدوناتس مجاناً، وبطاقات مجانية لحضور مباريات بيسبول، وسندات ادخار للذين يتلقون اللقاح.