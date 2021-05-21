شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: وفيات «كورونا» أكبر بكثير من الأعداد الرسمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الأرقام الرسمية التي تظهر عدد الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بوباء «كوفيد-19»، «أقل بشكل كبير» من الأرقام الحقيقة على الأرجح. وفي تقرير سنوي لإحصاءات الصحة العالمية، قدرت المنظمة أن إجمالي الوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» في عام 2020 كان على الأقل ثلاثة ملايين في العام الماضي أو ما يزيد 1.2 مليون على الأرقام المعلنة رسمياً.