الاقتصاد

«الصحة العالمية»: وفيات «كورونا» أكبر بكثير من الأعداد الرسمية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - رويترز
 قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الأرقام الرسمية التي تظهر عدد الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بوباء «كوفيد-19»، «أقل بشكل كبير» من الأرقام الحقيقة على الأرجح. وفي تقرير سنوي لإحصاءات الصحة العالمية، قدرت المنظمة أن إجمالي الوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19» في عام 2020 كان على الأقل ثلاثة ملايين في العام الماضي أو ما يزيد 1.2 مليون على الأرقام المعلنة رسمياً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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