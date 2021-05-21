شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية إضافية ليقترب من اختبار الدعم المحوري 0.7710، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن كسره سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يصل إلى 0.7615، بينما يتواجد الهدف الإيجابي الرئيسي التالي عند 0.7890.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7710 والمقاومة 0.7820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد