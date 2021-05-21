شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول مستوى 64.90، ويحتاج للحصول على حافز سلبي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 63.60، بينما يمثل الثبات دون 66.90 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.60 والمقاومة 66.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط