شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات ضيقة النطاق منذ الصباح، مستقراً حول 1.4190، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.4130، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.4238 وتمتد إلى 1.4375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4100 والمقاومة 1.4270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد