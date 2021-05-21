شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الهابط الآن، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وبما أن السعر فوق 1.2170، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 1.2300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2170 والمقاومة 1.2320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد