شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبحث عن العزم الايجابي- تحليل - 21-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج للتذبذب قرب الدعم الأولي المستقر عند 132.60 متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك نظرا لخروجه من مستوى تشبع الشراء كما هو موضح بالرسم المرفق.

ما سبق يدعونا لترجيح التذبذب الجانبي لتداولات هذا اليوم لحين تجميع السعر للعزم الإيجابي من جديد ومن ثم ليبدأ بتسجيل الأهداف الرئيسية بانجذابه نحو 133.90 كمرحلة أولية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.30 و 133.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد