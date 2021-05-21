شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين قد يضطر للهبوط التصحيحي-تحليل - 21-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج يوم أمس إغلاق سلبي جديد دون مقاومة القناة الصاعدة والممتدة نحو 155.15 معلنا بذلك تأجيله للهجوم الصاعد وبدء تشكيل موجات تصحيحية هابطة قد تدفع له للهبوط نحو 152.90 و 151.80 على التوالي.

كذلك خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء سيزيد بدوره من الضغوط السلبية ليفعّل بذلك المسار الهابط المؤقت لحين الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 155.15 و 153.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت