شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم ايجابي– تحليل - 21-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حاول سعر البلاتين الصمود فوق مستوى 1190.00 ليشكل ذلك حافز إضافي للبدء بالمسار الصاعد المقترح سابقا, لابد من تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من الاندفاع نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز حول 1230.00 و 1250.00.

أما تسلل السعر دون الدعم المذكور سابقا, فإن ذلك سيجبره على تأجيل الهجوم الصاعد ليتكبد بذلك بعض الخسائر بانجذابه نحو 1150.00 و 1105.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1175.00 و 1230.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد