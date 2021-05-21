شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، فى ظل تحسن المعنويات فى معظم أسواق المال العالمية ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، بالإضافة إلى بيانات أظهرت تسارع وتيرة نمو قطاع الخدمات فى أوروبا بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 08:22 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.3% ، بعد مكاسب قوية لقطاع البنوك والشركات المالية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 1.0% ، بفضل احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بحوالي 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا قرابة 1.1% ، فى أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، مع تزايد مؤشرات نجاح الحكومة الأمريكية فى السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

فى أوروبا أظهرت بيانات أولية نمو قطاع الخدمات فى معظم أنحاء أوروبا بأفضل وتيرة فى نحو ثلاث سنوات خلال أيار/مايو الجاري ، بفضل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا ، بعد التقدم الهائل فى حملات التطعيم ضد العدوى الفيروسية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.2%.

وفى لندن تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.3% ، على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بفعل خسائر شركات الموارد الأساسية ، بالإضافة إلى صعود الجنيه الإسترليني وتأثيره السلبي على شركات التصدير.