شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح فى أخر تعاملات الأسبوع ، على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل ضعف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.4 إلى 1,870.37$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,877.41$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,878.46$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ،وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1,890.11$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 1.5 % ، على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

انخفض مؤشر الدولار هذا الأسبوع لأدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 89.68 نقطة ، عاكسا ضعف أداء أقوى عملة فى العالم مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي دعم أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي نشر يوم الأربعاء أن عددا من المسؤولين يعتقدون أن إذا استمر التعافي فقد يكون من المناسب البدء فى مناقشة خطة لتعديل وتيرة شراء السندات شهريا.

وكانت تلك الإشارة مستبعدة لحد ما ، بالنظر إلى تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" عقب اجتماع 27-28 نيسان/أبريل الماضي ،والتي أكد خلالها إن الوقت لم يحن بعد لبدء مناقشة أي تغيير فى السياسة النقدية.

تنتظر أسواق المال العالمية المزيد من الأدلة حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة المقرر صدورها يوم 3 حزيران/يونيو المقبل.

إذا جاءت وتيرة التوظيف قوية سوف تبدأ الأسواق فى الاستعداد للحصول على إشارة محددة من قبل الاحتياطي الاتحادي حول تقليص برنامج شراء السندات خلال اجتماع حزيران/يونيو ،وتقليص السندات خطوة تأتي قبل التفكير فى رفع أسعار الفائدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 5.82 طن متري، ليرتفع الإجمالي إلى 1,037.09 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 29 آذار/مارس الماضي.