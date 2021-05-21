شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل مخاوف عودة الصادات الإيرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل تجدد مخاوف تخمة المعروض فى السوق ، مع تزايد احتمالات عودة الصادرات الإيرانية ، عقب حدوث تقدما فى محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى مستوي 61.70$ الأدنى منذ 26 نيسان/أبريل الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 61.92$، وسجل أعلى مستوي عند 62.34$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 64.70$ للبرميل الأدنى منذ 26 نيسان/أبريل ، من مستوى الافتتاح عند 65.20$ ، وسجل أعلى مستوي عند 65.42$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.3% ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.5% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي.

قال الرئيس الإيراني "حسن روحاني" إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات عن قطاعات النفط والبنوك والشحن فى بلاده ،عقب التوصل لاتفاق أساسي فى محادثات فيينا ، ولم يتبقي سوي قضايا ثانوية.

وتجري إيران والقوي العالمية محادثات منذ نيسان/أبريل الماضي ، بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني ،وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي الذي يقود المفاوضات إنه واثق من التوصل لاتفاق جديد.

وكان الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" قد انسحب من اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 ،وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وقال بنك "جي بي مورجان" إن زيادة الإنتاج والصادرات الإيرانية أكثر من المتوقع ستكون عاملا سلبيا أخر تضاف على العوامل الأساسية أخرى تعوق ارتفاع أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل.

ويتوقع البنك الأمريكي إن يرتفع إنتاج النفط الخام فى إيران إلى 3.2 مليون برميل يوميا فى كانون الأول/ديسمبر القادم من 2.8 مليون برميل يوميا فى الربع الأول من هذا العام ، ويصل إلى 4.2 مليون برميل يوميا فى أوائل عام 2023.