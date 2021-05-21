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أسعار الدواجن اليوم.. 27 جنيها للكيلو فى المزرعة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الدواجن  والبيض تشهد اليوم الجمعة 20-5-2021 استقرارا فى القاهرة والجيزة. 

 

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن تشهد انخفاضا لما يقرب من 5 جنيهات فى سعر الكيلو عن شهر رمضان المبارك، موضحا أن سعر الكيلو في المزرعة 27 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 27-32 جنيها للكيلو. 

 

وأوضح أن سعر الدواجن  البلدى  يترواح بين 32-36 جنيها للكيلو، وأسعار  الدواجن المجمدة  تتراوح بين 33 - 36 جنيها للكيلو . 

 

وأشار السيد، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، إلى أن أسعار البيض سجلت 27 جنيها في المزرعة، بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو. 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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