شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 21-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر اليوم الجمعة 21-5-2021، استقراراً وبلغ سعر الدولار 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، وثبت سعر صرف "الجنيه الإسترلينى" أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 22.01 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 18.99 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليثبت فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.99 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 22.01 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.12 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.