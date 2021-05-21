سعر الدولار اليوم الجمعة 21-5-2021 فى مصر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم، الجمعة، الموافق 21-5-2021 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليثبت فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وسجل فى بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

وكشفت دراسات صادرة عن البنك الدولى، عن وجود نحو 50% من الفقراء الجدد في منطقة جنوب آسيا، وباستخدام توقعات يناير 2021، حيث تشير تقديرات البنك الآن إلى أن عدد الفقراء الجدد على مستوى العالم سيكون ما بين 119 إلى 124 مليون شخص، منهم نحو 60% يعيشون في منطقة جنوب آسيا، وفي عام 2021، من المتوقع أن يرتفع عدد الفقراء بسبب هذه الجائحة إلى ما بين 143 و163 مليون شخص.