شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو قرب ذروة 4 أشهر قبل بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، تنتظر الأسواق المزيد من الأدلة حول اكتساب التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة زخما قويا ، يجبر فعليا مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص مشتريات السندات شهريا ، يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية فى كافة أنحاء أوروبا خلال أيار/مايو ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي اقتصاد المنطقة الموحدة خلال الربع الثاني من هذا العام.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.2239$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2227 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2222$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.45% مقابل الدولار ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت فى اليوم السابق ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.2245$.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،فالعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 0.8% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تحقيق ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة.

تنتظر أسواق المال العالمية المزيد من الأدلة حول اكتساب التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة زخما قويا ، يجبر فعليا مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء فى تقليص مشتريات السندات شهريا.

وأظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي نشر يوم الأربعاء إن صانعي السياسة النقدية الأمريكية اتفقوا على إن النقاش حول تقليل وتيرة شراء السندات سيكون مناسبا فى مرحلة ما إذا استمر التعافي الاقتصادي فى الولايات المتحدة فى اكتساب الزخم.

يترقب المستثمرين المزيد من الأدلة حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي ، خاصة بيانات الوظائف الجديدة المقرر صدورها يوم 3 حزيران/يونيو المقبل ،والتي إن جاءت قوية سوف تبدأ الأسواق فى الاستعداد للحصول على إشارة محددة من قبل الاحتياطي الاتحادي حول تقليص برنامج شراء السندات خلال اجتماعه القادم ،وتقليص السندات خطوة تأتي قبل التفكير فى رفع أسعار الفائدة.

تصدر فى أوقات متلاحقة اليوم فى أوروبا ،القراءات الأولية لمؤشر مديري مشتريات قطاعي الصناعة و الخدمات لشهر أيار/مايو فى معظم أنحاء القارة العجوز ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثاني من هذا العام.