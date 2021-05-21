شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار النفط لأول مرة في أربعة جلسات مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 26 من نيسان/أبريل وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من الأدنى لها في ثلاثة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم ومع تسعير الأسواق لفرص رفع العقوبات الأمريكية على صادرات إيران النفطية، ما سيؤدي لزيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية.

وفي تمام الساعة 05:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز/يوليو القادم 0.26% لتتداول عند مستويات 62.30$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.14$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 61.94$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز/يوليو المقبل 0.18% لتتداول عند 65.34$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 65.22$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 65.11$ للبرميل، وذلك مع انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 89.75 مقارنة بالافتتاحية عند 89.78، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 89.81.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد توضحا تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 60.0 مقابل 60.5 في نيسان/أبريل الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا إلى ما قمته 64.3 مقابل 64.7 في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.8% إلى 6.06 مليون مقابل تراجع 3.7% عند 6.01 مليون منزل في آذار/مارس الماضي، وصولاً لمشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حلقة نقاش تحت عنوان "ديناميكيات الأجور" في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 14 من أيار/مايو فائض بواقع 1.3 مليون برميل مقابل عجز بواقع 0.4 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى فائض بنحو 1.5 مليون برميل، لنشهد ارتفع المخزونات إلى 486.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 1% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية آنذاك انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 2.0 مليون برميل، لعد المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة 2.3 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن المباحثات النووية في فيينا والتي تهدف لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي المبرم في 2015 بين بلاده وكل من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا وألمانيا بالإضافة لكل من روسيا والصين، أحرزت تقدم كبير وأن قادة الدول الكبرى وافقوا على رفع العقوبات المفروضة على بلاده، مع العلم أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في 2018.

ونود الإشارة، لكون الاتفاق النووي الإيراني الذي يهدف لتقيد آفاق برنامج طهران النووي، يمهد الطريق إلى رفع العقوبات الأمريكية وعودة صادرات النفط الإيرانية إلى أسواق النفط العالمية، وتابعنا بالأمس أعرب مدير القسم المالي بمؤسسة النفط الهندية بأن بلاده كانت تشتري النفط الإيراني قبل العقوبات وأن ليس هناك ما يمنع بلاده من استأنف شراء النفط الإيراني إذا تم رفع العقوبات لكون ذلك أفضل لمنظومة التكرير الهندية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الاربعاء الماضي أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن كون بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، ترى أن الأوضاع في سوق النفط العالمي متوازنة وأسعار النفط مستقرة في الوقت الراهن، وذلك نظراً لوجود عجز ضئيل في معروض النفط مقارنة بالطلب، ما يساعد في تقليص فائض مخزونات النفط العالمي المتبقية من العام الماضي ليصل بها تدريجياً إلى مستوى خمسة سنوات خلال الفترة المقبلة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد على الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ضد الفيروس التاجي في بعض البلدان، وفي آسيا شهدت أماكن مثل سنغافورا وتايوان انتعاشاً في الآونة الأخيرة في الإصابات المحلية، ما دفع السلطات المحلية إلى تشديد القيود في ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية لحافة الهاوية.

ونود الإشارة، لكون وزارة الصحة الهندية ذكرت الثلاثاء الماضي أن الهند سجلت نحو 263,533 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الهند نحو 25.23 مليون حالة حتى الثلاثاء، وبلغت الوفيات 4,329 حالة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 278,719 حالة، وتحتل الهند المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر تضرراً من جائحة كورونا بعد الولايات المتحدة بإصابات فاقت 33 مليون حالة ووفيات قرابة 588 ألف حالة.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 04:46 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 164.24 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,412,032 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة الثلاثاء الماضي، ما يفوق 1,421 مليون جرعة.

ويذكر أن التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة الماضية أظهر ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 8 منصات إلى إجمالي 352 منصة، ليعكس ثاني ارتفاع أسبوعيي على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات ارتفعت بواقع 110 منصة من الأدنى لها منذ بداء التسجيل في عام 1940 عند 244 منصة في آب/أغسطس 2020.