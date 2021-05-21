شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل الانخفاض – تحليل - 21-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط دون مستوى 62.30، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 61.20 كهدف تالي، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 59.85 كهدف سلبي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المتوقعة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 63.40 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.50 والمقاومة 63.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط