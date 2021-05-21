شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أهداف للتحالف بين صندوق مصر السيادى وهيرميس على 76% من رأسمال بنك الاستثمار العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوم تحالف صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية هيرميس القابضة عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 76% من أسهم بنك الاستثمار العربى عن طريق زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليار جنيه وبما يتوافق مع المتطلبات القانونية لقانون البنوك المصري.

وتحقق الصفقة 10 اهداف كالتالي:

1- يعكس الدور الحقيقي لصندوق مصر السيادي المتمثل في تطوير واستغلال وتعظيم الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل

2-يتماشى مع الهدف الثالث من رؤية مصر 2030 والمتمثل في تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الشمول المالي.

3-تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية لبنك الاستثمار العربي

4-دعم قدرته التنافسية في السوق المصرفي

5- اقتناص الفرص الواعدة للنمو بالقطاع المصرفى المصري

6- التوسع في الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيا المالية 7- الوصول لشرائح أوسع من المجتمع

8- رفع مساهمة الصندوق السيادي في النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة لخلق ثروات مستدامة للأجيال القادمة.

9- التحول الرقمي.

10-تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة