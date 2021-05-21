شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في ستة أسابيع أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السادسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ التاسع من نيسان/أبريل، وليعد بصدد خسائر أسبوعية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 108.74 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.78، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.71، بينما حقق الأعلى له عند 108.90.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهر انكماش 0.4% مقابل نمو 0.2% في آذار/مارس الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.2% في آذار/مارس، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج انكماشاً 0.2% مقابل نمو 0.3% في آذارمارس.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج استقرار الانكماش عند 0.1% خلال نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت بانكماش 0.2%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان تقلص الاتساع إلى ما قيمته 52.5 مقابل 53.6 في نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 53.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد توضحا تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 60.0 مقابل 60.5 في نيسان/أبريل وتقلص اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا إلى ما قمته 64.3 مقابل 64.7 في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.8% إلى 6.06 مليون مقابل تراجع 3.7% عند 6.01 مليون منزل في آذار/مارس، وصولاً لمشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حلقة نقاش تحت عنوان "ديناميكيات الأجور" في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 27-28 نيسان/أبريل والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار شهرياً حتى تحقيق أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح للبطالة وللتضخم.

ونود الإشارة، لكون محضر اجتماع الفيدرالي تطرق لكون الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل تحقيق تقدم جوهري، وأن أعضاء اللجنة الفيدرالية اتفقوا على أن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن أهدف الاحتياطي الفيدرالي، بينما يري بعضهم أن يبدأ الحديث عن تقليص التحفيز في الاجتماعات المقبلة، وعضوان زادوا من مخاطر حدوث بناء التضخم إلى مستويات "غير مرحب بها" قبل وجود دليل كاف لإثارة تفاعل صانعي السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.