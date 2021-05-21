شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو بالقرب من الأعلى له في ثلاثة أشهر أمام الدولار والأنظار على اجتماعات اليورو وحديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد مكاسب أسبوعية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماعات مجموعة اليورو وحديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

في تمام الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.2236 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2228 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2239، بينما حقق الأدنى له عند 1.2223.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي لشهر أيار/مايو لكل من فرنسا وألمانيا واقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس اتساع القطاع الخدمي في فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى اقتصاديات منطقة اليورو ككل وتقلص اتساع القطاع الصناعي في فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى اقتصاديات المنطقة ككل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف البنك المركزي الألماني عن تقريره الشهري، وبالتزامن مع فعليات اجتماعات اجتماعات مجموعة اليورو عبر الإنترنت والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظة المركزي الأوروبي، وصولاً إلى المؤتمر الصحفي محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عقب اجتماعات اجتماعات مجموعة اليورو في لشبونة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد توضحا تقلص اتساع القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في العالم إلى ما قمته 60.0 مقابل 60.5 في نيسان/أبريل وتقلص اتساع القطاع الخدمي والذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا إلى ما قمته 64.3 مقابل 64.7 في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.8% إلى 6.06 مليون مقابل تراجع 3.7% عند 6.01 مليون منزل في آذار/مارس الماضي، وصولاً لمشاركة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي في حلقة نقاش تحت عنوان "ديناميكيات الأجور" في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 27-28 نيسان/أبريل والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار شهرياً حتى تحقيق أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح للبطالة وللتضخم.

ونود الإشارة، لكون محضر اجتماع الفيدرالي تطرق لكون الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل تحقيق تقدم جوهري، وأن أعضاء اللجنة الفيدرالية اتفقوا على أن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن أهدف الاحتياطي الفيدرالي، بينما يري بعضهم أن يبدأ الحديث عن تقليص التحفيز في الاجتماعات المقبلة، وعضوان زادوا من مخاطر حدوث بناء التضخم إلى مستويات "غير مرحب بها" قبل وجود دليل كاف لإثارة تفاعل صانعي السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.