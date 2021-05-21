شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءات الأولية لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي والخدمي بالإضافة إلى المركب ماركيت عن استراليا، وقد أوضحوا اتساع القطاع الصناعي إلى ما قمته 59.9 مقابل 59.7 في نيسان/أبريل الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى ما قمته 58.2 مقابل 58.8، كما أظهرت قراءة المؤشر ذاته المركب تقلص الاتساع إلى ما قمته 58.1 مقابل 58.9 في نيسان/أبريل.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.1% مقابل 1.3% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.5%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهر انكماش 0.4% مقابل نمو 0.2% في آذار/مارس الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني اتساع الانكماش إلى 0.4% مقابل 0.2% في آذار/مارس.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطعام الطازج استقرار الانكماش عند 0.1% خلال نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 0.2%، وأوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج انكماشاً 0.2% مقابل نمو 0.3% في آذار/مارس.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثالث أكبر دولة صناعية في العالم، تقلص الاتساع إلى ما قيمته 52.5 مقابل 53.6 في نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 53.0.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع تحذير منظمة الصحة العالمية من أن جائحة كورونا لم تنتهي بعد على الرغم من ارتفاع معدل التطعيم ضد الفيروس التاجي في بعض البلدان، وفي آسيا شهدت أماكن مثل سنغافورا وتايوان انتعاشاً في الآونة الأخيرة في الإصابات المحلية، ما دفع السلطات المحلية إلى تشديد القيود في ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي تصنيفها للسلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في الهند مصدراً للمخاوف حول العالم، بينما لا يزال العالم المتقدم ثابتاً على مسار التعافي من جائحة كورونا مع وتيرة أسرع للتطعيم ضد الفيروس الناجي، ما يطغي بشكل أو بأخر على تفاقم تفشي فيروس كورونا في الاقتصاديات الناشئة وبالأخص الهند والتي تدفع بنظام رعايتها الصحية لحافة الهاوية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 04:46 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 164.24 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,412,032 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة الثلاثاء الماضي، ما يفوق 1,421 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.24% ليربح 4.59 نقطة ويصل إلى المستوى 1,900.51، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.44% ليربح هو الأخر 124.69 نقطة ويصل إلى المستوى 28,222.94.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.96% ليخسر 50.02 نقطة ويصل إلى المستوى 5,136.39، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.58% ليخسر هو الأخر 20.35 نقطة ويصل إلى المستوى 3,486.59.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.36% ليخسر 101.62 نقطة ويصل إلى المستوى 28,348.67، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.28% ليخسر هو الأخر 8.86 نقطة ويصل إلى المستوى 3,153.42.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.16% ليربح 19.45 نقطة ويصل إلى المستوى 12,456.62، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.04% ليخسر 2.86 نقطة ويصل إلى المستوى 7,016.70.